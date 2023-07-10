Sampdoria, Fabio Borini'yi kadrosuna kattı

İtalya Serie B takımlarından Sampdoria, teknik direktör Andrea Pirlo'nun çalıştırdığı takıma Fabio Borini'yi transfer etti. 32 yaşındaki forvet oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

İtalya Serie B takımlarından teknik direktör Andrea Pirlo'nun çalıştırdığı Sampdoria, geçen sezonu VavaCars Fatih Karagümrük'te tamamlayan Fabio Borini'yi kadrosuna kattı.<İtalyan kulübünden yapılan açıklamaya göre 32 yaşındaki Fabio Borini ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. Geçen sezon Fatih Karagümrük forması ile lig ve kupada toplam 31 maça çıkan forvet oyuncusu, 21 gol, 9 asistlik performans sergiledi.