Sami Uğurlu, Beşiktaş'ın başına bela oldu

Trendyol Süper Lig'de zor günler geçiren Beşiktaş, 17. hafta maçında Alanyaspor 1-1 berabere kaldı. Son 8 maçta sadece 1 kez kazanabilen siyah-beyazlıların bu karşılaşmayla birlikte Akdeniz ekibinin teknik direktörü Sami Uğurlu kabusu da devam etti.

SAMİ UĞURLU BEŞİKTAŞ'A KAYBETMİYOR

Dolmabahçe'den 1 puan çıkaran son haftaların çıkıştaki takımı Alanyaspor'da teknik direktör Sami Uğurlu, Beşiktaş'a karşı bir kez daha kaybetmemiş oldu. 46 yaşındaki teknik adam, Süper Lig'de iki farklı takımda çalıştı ve karşılaştığı 5 maçta siyah-beyazlılara rakip olduğu maçlarda 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

Sami Uğurlu'nun Beşiktaş'a rakip olduğu maçlarda aldığı sonuçları şu şekilde;

21 Mayıs 2022: Beşiktaş 0-3 Kasımpaşa

3 Aralık 2022: Kasımpaşa 2-1 Beşiktaş

2 Kasım 2024: Beşiktaş 1-3 Kasımpaşa

26 Mayıs 2024: Kasımpaşa 2-1 Beşiktaş

21 Aralık 2024: Beşiktaş 1-1 Alanyaspor

ALANYASPOR'DA FARK YARATTI

Öte yandan Fatih Tekke'nin ardından Alanyaspor'un teknik direktörlük koltuğuna oturan Sami Uğurlu, Akdeniz ekibinin başında çıktığı 7 karşılaşmada sadece 1 kez mağlubiyet aldı. Süper Lig'de Gaziantep FK (3-0) ve Trabzonspor'u (2-1) yenmeyi başaran46 yaşındaki çalıştırıcının takımı Samsunspor ve Beşiktaş ile 1-1 berabere kalırken Kayserispor'a 2-1 kaybetti. Turuncu-yeşilli takım, Sami Uğurlu yönetimdeki Ziraat Türkiye Kupası maçlarında da Amedspor (3-2) ile Fethiyespor'u (4-1) yenerek gruplara kalmayı başardı.