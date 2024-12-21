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Sami Uğurlu, Beşiktaş'ın başına bela oldu

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Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, iki farklı takımla Beşiktaş'a karşı çıktığı 5 maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Kasımpaşa'nın başındayken 4 galibiyet alan Uğurlu, Akdeniz ekibiyle de siyah-beyazlılara boyun eğmedi ve sahadan 1-1 beraberlik ayrıldı.

Trendyol Süper Lig'de zor günler geçiren Beşiktaş, 17. hafta maçında Alanyaspor 1-1 berabere kaldı. Son 8 maçta sadece 1 kez kazanabilen siyah-beyazlıların bu karşılaşmayla birlikte Akdeniz ekibinin teknik direktörü Sami Uğurlu kabusu da devam etti.

SAMİ UĞURLU BEŞİKTAŞ'A KAYBETMİYOR

Dolmabahçe'den 1 puan çıkaran son haftaların çıkıştaki takımı Alanyaspor'da teknik direktör Sami Uğurlu, Beşiktaş'a karşı bir kez daha kaybetmemiş oldu. 46 yaşındaki teknik adam, Süper Lig'de iki farklı takımda çalıştı ve karşılaştığı 5 maçta siyah-beyazlılara rakip olduğu maçlarda 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

Sami Uğurlu'nun Beşiktaş'a rakip olduğu maçlarda aldığı sonuçları şu şekilde;

  • 21 Mayıs 2022: Beşiktaş 0-3 Kasımpaşa
  • 3 Aralık 2022: Kasımpaşa 2-1 Beşiktaş
  • 2 Kasım 2024: Beşiktaş 1-3 Kasımpaşa
  • 26 Mayıs 2024: Kasımpaşa 2-1 Beşiktaş
  • 21 Aralık 2024: Beşiktaş 1-1 Alanyaspor

ALANYASPOR'DA FARK YARATTI

Öte yandan Fatih Tekke'nin ardından Alanyaspor'un teknik direktörlük koltuğuna oturan Sami Uğurlu, Akdeniz ekibinin başında çıktığı 7 karşılaşmada sadece 1 kez mağlubiyet aldı. Süper Lig'de Gaziantep FK (3-0) ve Trabzonspor'u (2-1) yenmeyi başaran46 yaşındaki çalıştırıcının takımı Samsunspor ve Beşiktaş ile 1-1 berabere kalırken Kayserispor'a 2-1 kaybetti. Turuncu-yeşilli takım, Sami Uğurlu yönetimdeki Ziraat Türkiye Kupası maçlarında da Amedspor (3-2) ile Fethiyespor'u (4-1) yenerek gruplara kalmayı başardı.

Sami Uğurlu, Beşiktaş'ın başına bela oldu
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYasar Unal:

Sami Uğurlu yönettiği takımlara kişilikli futbol oynatan bir teknik adam. Selefi Fatih Tekke ile kıyaslanmaz.

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