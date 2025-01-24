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Samet Akaydin Süper Lig ekibiyle anlaşmaya vardı

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Fenerbahçe'nin milli stoperi Samet Akaydin, Süper Lig'den gelen teklifleri değerlendirdi ve Çaykur Rizespor ile anlaşma sağladı. Taraftarlarla yıldızı bir türlü barışamayan ve ilk 11'de forma giyebileceği bir takıma gitmek isteyen Akaydin, Fenerbahçe'den ayrılıyor. 30 yaşındaki stoper, Çaykur Rizespor ile 1.5 yıllık prensip anlaşmasına vardı.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de eleştirilerin hedefinde yer alan Samet Akaydin, sarı-lacivertlilerden ayrılıyor. Milli oyuncu, Çaykur Rizespor'un kendisine yaptığı teklifi kabul etti.

ÇAYKUR RİZESPOR İLE ANLAŞTI

Fenerbahçe, 30 yaşındaki milli stoperi Samet Akaydin'i, Çaykur Rizespor'a göndermek için Karadeniz temsilcisiyle anlaşmaya vardı.

ELEŞTİRİLERİN HEDEFİNDE

Fenerbahçe taraftarıyla bir türlü yıldızı barışmayan Samet Akaydin, kariyerinin bu döneminde ilk 11'de forma giyebileceği bir takıma gitmek istemesi nedeniyle sarı-lacivertlilerden kolaylık istedi. Fenerbahçe'nin olumlu geri dönüş yaptığı Samet Akaydin, Çaykur Rizespor ile 1.5 yıllık prensip anlaşmasına vardı.

Samet Akaydin Süper Lig ekibiyle anlaşmaya vardı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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