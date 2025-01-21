Samet Akaydın istese de Fenerbahçe'den gidemiyor

Süper Lig devi Fenerbahçe'de taraftarların sert şekilde eleştirdiği ve ilk 11'deki yerini de kaybeden Samet Akaydın yurt dışından bir takımla kiralık transferi için anlaştı.

FIFA ENGELİ

Ancak FIFA, Fenerbahçe'nin yurt dışında kiralık oyuncu gönderme kontenjanı dolu olduğu için milli stoperin ayrılmasına izin vermedi. FIFA kuralları gereği Fenerbahçe'nin yurt dışına gönderebileceği oyuncu kontenjanı dolu.

İşte takımdan kiralık olarak gönderilen isimler;

Tiago Çukur - Roda

Miha Zajc - Toulouse

Emir Ortakaya - Beerschot

Omar Fayed - Beerschot

Jin-ho Jo - Rasnichki

Lincoln - Hull City

TAKIMDAN AYRILAMAYACAK

Yukarıdaki oyunculardan en az bir tanesi geri dönmez ya da oynadığı takım bonservisini alamazsa Samet Akaydın kiralık olarak Fenerbahçe'de ayrılamayacak. Eğer kendisini isteyen takımlardan birisi bonservisini almak isterse o zaman Fenerbahçe'den ayrılabilecek.