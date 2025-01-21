Samet Akaydın istese de Fenerbahçe'den gidemiyor
Fenerbahçe'nin stoperi Samet Akaydın, yurt dışından bir takımla kiralık transferi için anlaşma sağladı. Ancak Fenerbahçe'nin yurt dışına gönderebileceği oyuncu kontenjanı dolu olduğu için transfer gerçekleşemiyor. Bu durumun çözümü için ise en az bir oyuncunun geri dönmesi ya da oynadığı takımın bonservisini alması gerekiyor.
Süper Lig devi Fenerbahçe'de taraftarların sert şekilde eleştirdiği ve ilk 11'deki yerini de kaybeden Samet Akaydın yurt dışından bir takımla kiralık transferi için anlaştı.
FIFA ENGELİ
Ancak FIFA, Fenerbahçe'nin yurt dışında kiralık oyuncu gönderme kontenjanı dolu olduğu için milli stoperin ayrılmasına izin vermedi. FIFA kuralları gereği Fenerbahçe'nin yurt dışına gönderebileceği oyuncu kontenjanı dolu.
İşte takımdan kiralık olarak gönderilen isimler;
- Tiago Çukur - Roda
- Miha Zajc - Toulouse
- Emir Ortakaya - Beerschot
- Omar Fayed - Beerschot
- Jin-ho Jo - Rasnichki
- Lincoln - Hull City
TAKIMDAN AYRILAMAYACAK
Yukarıdaki oyunculardan en az bir tanesi geri dönmez ya da oynadığı takım bonservisini alamazsa Samet Akaydın kiralık olarak Fenerbahçe'de ayrılamayacak. Eğer kendisini isteyen takımlardan birisi bonservisini almak isterse o zaman Fenerbahçe'den ayrılabilecek.