Samet Akaydın'dan transfer açıklaması: Her şeyimi vereceğim

Çaykur Rizespor'un Antalya Belek'te sürdürdüğü kamp çalışmalarında açıklamalarda bulunan Samet Akaydın, ligin ilk yarısında iyi oyunlar sergilemelerine rağmen sonuç alamadıklarını söyledi. Takımın puan durumundaki yerini hak etmediğini ifade eden Akaydın, ikinci yarıda daha güçlü bir başlangıç yapmak istediklerini dile getirdi.

"SEZON SONU SÖZLEŞMEM BİTİYOR"

Sezon sonunda sözleşmesinin biteceğini belirten milli futbolcu, transferle ilgili net konuştu. Akaydın, şu anda tek odağının Çaykur Rizespor olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Sezon sonu sözleşmem bitiyor. Şu anda Rizesporluyum. Bulunduğum ortam benim için her zaman en önemlisidir. Sezon sonuna kadar Rizespor için her şeyimi vereceğim. Ondan sonra bakacağız ama şu anda transferle ilgili bir şey düşünmüyorum. Tamamen Rizespor'a odaklı gidiyorum."

"DÜNYA KUPASI'NA GİTMEYİ ÇOK İSTİYORUM"

Samet Akaydın ayrıca milli takım hedefinden de söz etti. Dünya Kupası'na katılmanın futbol kariyerindeki en büyük hayallerinden biri olduğunu söyleyen tecrübeli oyuncu, bu hedef için daha çok çalıştığını ifade etti.