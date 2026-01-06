Haberler

Samet Akaydın'dan transfer açıklaması: Her şeyimi vereceğim
Güncelleme:
Çaykur Rizespor'un milli stoperi Samet Akaydın, sözleşmesinin sezon sonunda biteceğini doğrularken transfer gündemine kapıyı kapattı. Akaydın, "Şu anda Rizesporluyum. Sezon sonuna kadar her şeyimi vereceğim" dedi.

  • Samet Akaydın'ın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
  • Samet Akaydın, sezon sonuna kadar Çaykur Rizespor için her şeyini vereceğini belirtiyor.
  • Samet Akaydın, Dünya Kupası'na katılmayı futbol kariyerindeki en büyük hayallerinden biri olarak görüyor.

Çaykur Rizespor'un Antalya Belek'te sürdürdüğü kamp çalışmalarında açıklamalarda bulunan Samet Akaydın, ligin ilk yarısında iyi oyunlar sergilemelerine rağmen sonuç alamadıklarını söyledi. Takımın puan durumundaki yerini hak etmediğini ifade eden Akaydın, ikinci yarıda daha güçlü bir başlangıç yapmak istediklerini dile getirdi.

"SEZON SONU SÖZLEŞMEM BİTİYOR"

Sezon sonunda sözleşmesinin biteceğini belirten milli futbolcu, transferle ilgili net konuştu. Akaydın, şu anda tek odağının Çaykur Rizespor olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Sezon sonu sözleşmem bitiyor. Şu anda Rizesporluyum. Bulunduğum ortam benim için her zaman en önemlisidir. Sezon sonuna kadar Rizespor için her şeyimi vereceğim. Ondan sonra bakacağız ama şu anda transferle ilgili bir şey düşünmüyorum. Tamamen Rizespor'a odaklı gidiyorum."

"DÜNYA KUPASI'NA GİTMEYİ ÇOK İSTİYORUM"

Samet Akaydın ayrıca milli takım hedefinden de söz etti. Dünya Kupası'na katılmanın futbol kariyerindeki en büyük hayallerinden biri olduğunu söyleyen tecrübeli oyuncu, bu hedef için daha çok çalıştığını ifade etti.

Kaynak: AA / Alper Kızıltepe - Spor
500

