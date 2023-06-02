Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Samanta Fabris, Çukurova Belediyesi Spor Kulübü'ne transfer oldu

Samanta Fabris, Çukurova Belediyesi Spor Kulübü'ne transfer oldu

Spor Haberleri

Hırvatistan milli takımı oyuncularından Samanta Fabris, Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Çukurova Belediyesi Spor Kulübü'ne transfer oldu. Başantrenör Mustafa Umut Uysal ile 2 yıllık sözleşme imzalayarak transfere başlayan Çukurova Belediyesi Spor Kulübü geçtiğimiz sezon Eczacıbaşı forması giyen pasör çaprazı Samanta Fabris ile anlaşmaya vardı.

Hırvatistan milli takımı oyuncularından Samanta Fabris, Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Çukurova Belediyesi Spor Kulübü'ne transfer oldu.

Başantrenör Mustafa Umut Uysal ile 2 yıllık sözleşme imzalayarak transfere başlayan Çukurova Belediyesi Spor Kulübü geçtiğimiz sezon Eczacıbaşı forması giyen pasör çaprazı Samanta Fabris ile anlaşmaya vardı. Hırvatistan Milli Takımı'nın 32 yaşındaki tecrübeli oyuncusu Samanta Fabris daha önce, Dinamo-Ak Bars, Imoco Volley Conegliano, Pomi Casalmaggiore, Igor Gorgonzola Novara, Liu Jo Modena, Dock Farm Torino, Zok Rijeka ve Famila Chieri takımlarının formalarını terletti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Akif Özdemir - Spor

Hırvatistan Çukurova Spor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title