Salonda kıyamet koptu! İşte Ali Koç'un Fenerbahçe'ye cebinden verdiği para

Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar, kulübün eski başkanı Ali Koç'a 3 Milyar TL borcu olduğunu ancak Ali Koç'un bu borcu almayacağını belirtti. Salar'ın o sözleri salonda alkış tufanı kopardı.

  • Fenerbahçe'nin Ali Koç'a olan şahsi borcu 3 milyar 510 milyon TL'dir.
  • Ali Koç, Fenerbahçe'den herhangi bir alacağı olmadığını kamuoyu önünde ifade etmiştir.
  • Ali Koç, kulüpten alacağı olmadığına dair varislerini bağlayacak bir beyanname vermeye hazır olduğunu belirtmiştir.

Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar, olağanüstü genel kurulda açıklamalarda bulundu.

"BENİM FENERBAHÇE'DEN HERHANGİ BİR ALACAĞIM YOKTUR"

Murat Salar, "Diğer borçlar kaleminin 4 Milyar 129 Milyon TL olarak gördüğümüz kalemin, yaklaşık 3 Milyar 510 Milyon TL'si başkanımız Sayın Ali Koç beyefendiye, kulübümüzün olan şahsi borcudur. Sayın başkanımız, çokça defa, kamuoyu önünde şu cümleyi kullanmıştır, "Benim Fenerbahçe'den herhangi bir alacağım yoktur." dedi. Salar'ın bu sözleri sonrası salonda alkış tufanı koptu.

Sözlerine devam eden Salar, ayrıca "Sayın başkanımız ile görüştüm. Resmi kayıtlarda borç gözüküyor. Şunu sizlerle paylaşabilirim, bizzat görüştüm. Başkanımız şunu da bize beyan etti, varislerini de bağlayabilecek bir şekilde buna dair kulüpten alacağı olmadığına dair bir beyanata vermeye hazır olduğunu bana iletti" dedi.

Murat Salar'ın bahsettiği tablo şöyle;

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıMGk:

Borcu tahsil etmemek başka şey hibe etmek başka şey.. Tamam istemiyorum ama yine de evrak da görünsün topu taca atmaktır

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme23
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAdanalı volkan:

şampiyon edemese de Fenerbahçe yi çöplükten çıkaran adamdır ali koç

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımkjd8ywgvv:

Diğer borçlar ve diğer giderler nedir? Cepler güzel dolmuş olsa gerek

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAdanalı volkan:

ben en baştan beri diyordum bu adam şampiyon olamadı belki ama büyük bir Fenerbahçeli eminim ki bu hibenin üstüne biri bir hareket edemez bu rekor bence

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCHPsavar:

Sıçtı Fenerbahçe'nin ağzına bir de üste para mı alacaksın

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
