Salonda kıyamet koptu! İşte Ali Koç'un Fenerbahçe'ye cebinden verdiği para

Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar, olağanüstü genel kurulda açıklamalarda bulundu.

"BENİM FENERBAHÇE'DEN HERHANGİ BİR ALACAĞIM YOKTUR"

Murat Salar, "Diğer borçlar kaleminin 4 Milyar 129 Milyon TL olarak gördüğümüz kalemin, yaklaşık 3 Milyar 510 Milyon TL'si başkanımız Sayın Ali Koç beyefendiye, kulübümüzün olan şahsi borcudur. Sayın başkanımız, çokça defa, kamuoyu önünde şu cümleyi kullanmıştır, "Benim Fenerbahçe'den herhangi bir alacağım yoktur." dedi. Salar'ın bu sözleri sonrası salonda alkış tufanı koptu.

Sözlerine devam eden Salar, ayrıca "Sayın başkanımız ile görüştüm. Resmi kayıtlarda borç gözüküyor. Şunu sizlerle paylaşabilirim, bizzat görüştüm. Başkanımız şunu da bize beyan etti, varislerini de bağlayabilecek bir şekilde buna dair kulüpten alacağı olmadığına dair bir beyanata vermeye hazır olduğunu bana iletti" dedi.

Murat Salar'ın bahsettiği tablo şöyle;