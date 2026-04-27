Salomon Çeşme Yarı Maratonu'na doğru

Bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek Salomon Çeşme Yarı Maratonu, 9-10 Mayıs tarihlerinde İzmir'in Çeşme ilçesinde yapılacak.

"Denizin sesi, adımların ritmi: Çeşme'de koş!" sloganıyla Argeus Travel & Events tarafından Salomon'un isim sponsorluğundaki organizasyon, Çeşme Kaymakamlığının desteği ve Çeşme Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenecek.

Maraton, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İzmir Valiliği ve Türkiye Atletizm Federasyonunun katkılarıyla yapılacak.

Argeus Travel & Events Kurucu Ortağı Aydın Ayhan Güney, organizasyonun 4. yılı olduğuna değinerek, "Çeşme Yarı Maratonu, doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla katılımcılara benzersiz bir deneyim sunuyor. Her yıl sporcu sayımız artarken organizasyon kalitesi için de yenilikler yapmaya devam ediyoruz. Farklı seviyelerden sporcuları kapsayacak şekilde özel parkurlar oluşturduk." diye konuştu.

Organizasyon ile ilgili bilgi veren Güney, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Spor organizasyonlarının en büyük katkılarından biri turizm alanında görülüyor. Mayıs ayında düzenlenmesi, sezonun erken açılmasına katkı sağlıyor. Yaklaşık 3 bin sporcu ağırlıyoruz ancak bu sayı, refakatçilerle birlikte bölgede 10 bin kişilik bir hareketlilik oluşturuyor. Bu tür organizasyonlar sadece bir spor etkinliği değil, aynı zamanda bölge ekonomisine katkı sağlayan, spor turizmini destekleyen ve Çeşme'nin uluslararası tanıtımına değer katan önemli bir etkinlik."

Etkinlik kapsamında çocuk koşusu da düzenleyeceklerini açıklayan Güney, "Hem fiziksel aktiviteyi teşvik etmek hem de spor sevgisini küçük yaşta aşılamak istiyoruz. İlköğretim öğrencilerinin katılımına açık olacak koşumuz, çocuklara özgüven kazandıracak ve ailelerin de unutulmayacak anlar yaşamasına yol açacak. Güvenli ve eğlenceli bir parkurda çocuklar enerjilerini atarken, sporun birleştirici gücü bir kez daha hissedilecek. Renkli anlara sahne olacak koşuya herkesi bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.