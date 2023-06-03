Çeşme Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Salomon Çeşme Yarı Maratonu'na 12 ülkeden 1103 koşucu katıldı. 21K parkurunda erkeklerde Üzeyir Söylemez, kadınlarda Tuğçe Karakaya, 10K parkurunda ise erkeklerde Mestan Turhan, kadınlarda Özlenen İpek Günad birinci oldu.

Çeşme Belediyesi ev sahipliğinde, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu, İzmir Valiliği, Çeşme Kaymakamlığı ve Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin destekleriyle düzenlenen yarı maraton, Çeşme ve Alaçatı sokaklarında renkli görüntülere sahne oldu.

A.B.D'den Almanya'ya, Rusya'dan Güney Afrika'ya, İran'dan Yunanistan'a 1103 koşucu, Çeşme'nin sokaklarında maratonu tamamlamak üzere ter döktü.

21K'lık parkurda erkeklerde Üzeyir Söylemez, 1 saat 12 dakika 13 saniye ile birinci olurken; kadınlarda Tuğçe Karakaya, 1 saat 28 dakika 29 saniye ile bitiş çizgisine ulaşan ilk isim oldu. 21K Salomon Çeşme Yarı Maratonu parkurunda 378 sporcu mücadele etti.

10K'lık Salomon Çeşme Yarı Maratonu parkurunda ise 725 sporcu yarıştı. 10K'lık parkurda erkekler kategorisinde yarışan Mestan Turhan, 33 dakika 26 saniye ile altın madalyanın sahibi oldu. Kadınlarda bitiş çizgisine en hızlı ulaşan isim ise 41 dakika 28 saniye saniye ile Özlenen İpek Günad oldu.

Organizasyona, Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran'ın yanı sıra Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı da katıldı. Salomon Çeşme Yarı Maratonu, düzenlenen ödül töreni ile son buldu.