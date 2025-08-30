Salomon Cappadocia Ultra Trail, 12. Kez Kapadokya'da Düzenlenecek

Salomon Cappadocia Ultra Trail, bu yıl 12. kez düzenlenecek. 17-19 Ekim 2025 tarihlerindeki organizasyon, dünyanın dört bir yanından binlerce sporcuyu UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Kapadokya'da ağırlamaya hazırlanıyor.

Bu yıl 12. kez düzenlenecek Salomon Cappadocia Ultra Trail, 17-19 Ekim tarihlerinde koşulacak. Salomon'un 10. kez isim sponsorluğunu üstlendiği Cappadocia Ultra Trail, her yıl dünyanın dört bir yanından binlerce sporcuyu Kapadokya'da bir araya getiriyor. Geçtiğimiz yıl da farklı coğrafyalardan katılımın gerçekleştiği organizasyon, uluslararası bir spor festivali havasında geçti. Bu yıl da dünyanın birçok ülkesinden koşucuların Kapadokya'nın eşsiz parkurlarında buluşması bekleniyor.

Salomon Cappadocia Ultra Trail, farklı seviyelerde koşuculara hitap eden dört ayrı parkurdan oluşacak. Mini Trail, Short Trail, Medium Trail ve Ultra Trail olacak her parkur, Kapadokya'nın eşsiz coğrafyasında farklı bir deneyim sunuyor.

Ayrıca Cappadocia Team Games CUT 119K (2 kişilik takım), Cappadocia Team Games Medium Trail 63K (minimum 2'si kadın 6 kişilik takım), Cappadocia Team Games Short-Trail 38K (minimum 1'i kadın 3 kişilik takım) yarışları da gerçekleştirilecek. - İSTANBUL