Salihli'yi gururlandıran şampiyonluk

Manisa'nın Salihli ilçesinden Mehmet Emin Çolakçivi, Sakarya'da düzenlenen Kuraş Türkiye Şampiyonası'nda +120 kg kategorisinde birinci olurken, Firdevs Darı ve Merve Çınar da dereceye girerek milli takıma seçildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinin başarılı sporcusu Mehmet Emin Çolakçivi, Sakarya'da düzenlenen Kuraş Türkiye Şampiyonası'nda büyük bir başarıya imza attı. +120 kilogram erkekler kategorisinde mücadele eden başarılı sporcu, tüm rakiplerini geride bırakarak Türkiye Şampiyonu oldu.

Kuraş Türkiye Şampiyonası'nda Salihli adına mücadele eden diğer sporcular da önemli dereceler elde etti. Firdevs Darı, 63 kilogram kategorisinde Türkiye ikincisi olurken, Merve Çınar ise 57 kilogram kategorisinde Türkiye üçüncüsü olmayı başardı.

Salihli'nin başarılı judo sporcuları Mehmet Emin Çolakçivi, Firdevs Darı ve Merve Çınar elde ettiği bu önemli dereceyle Milli Takım'a seçilme hakkı da kazandı. Başarılı sporcular, bundan sonraki süreçte uluslararası organizasyonlarda Türkiye'yi temsil edecek.

Salihli'ye büyük gurur yaşatan sporcuları tebrik eden Salihli İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, başarılarının devamını diledi. - MANİSA

