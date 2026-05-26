Salihli Ülküspor'da kupa coşkusu

Manisa 2. Amatör Salihli A Grubu'nda sezonu namağlup şampiyon olarak tamamlayan Salihli Ülküspor, şampiyonluk kupasını düzenlenen törenle aldı. Başarılı sezonun ardından adını 1. Amatör Küme'ye yazdıran ekip, büyük sevinç yaşadı.

Mücadele ettiği 2. Amatör A Grubu'nda çıktığı tüm maçları kazanarak dikkat çeken Salihli Ülküspor, sezonu yenilgisiz tamamlayarak şampiyonluğa ulaştı. Gösterdiği performansla taraftarının takdirini kazanan Salihli Ülküspor, 1. Amatör Küme'ye yükselme başarısı gösterdi.

Şampiyonluk kupası, Manisa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Erol Timur tarafından Ali İhsan Karayiğit Futbol Sahası'nda takdim edildi. Kupayı futbolcular, teknik heyet ve yöneticilerle birlikte kaldıran Salihli Ülküspor'da büyük coşku yaşandı.

Kulüp Başkanı Oğuz Ayçiçek, yeni sezonda da başarılı bir mücadele ortaya koyacaklarını belirterek, "Salihli Ülküspor olarak ilçemizi 1. Amatör Küme'de en iyi şekilde temsil edeceğiz" dedi. - MANİSA

