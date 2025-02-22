İstanbul Barosu'na terör fezlekesi! 12 yıla kadar hapisleri istendi

İstanbul Barosu'na fezleke! Başkan ve yönetimin hapsi isteniyor
İstanbul'da tipi alarmı: Kar şiddetini artıracak, resmen donacağız

İstanbul'da tipi alarmı! Resmen donacağız
Diş hekimini başından vurup annesine video gönderen caninin ilk ifadesi ortaya çıktı

Başından vurup annesine video gönderdi! İlk ifadesi ortaya çıktı
Kar yağışı da durduramadı! 5 gündür arazinin ortasında öylece yanıyor

5 gündür arazinin ortasında yanıyor, harekete geçildi

Salihli Ülkü Spor, Şampiyonluk Hedefiyle 17 Yeni Oyuncu Transfer Etti

Salihli Ülkü Spor, Şampiyonluk Hedefiyle 17 Yeni Oyuncu Transfer Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa 2. Amatör Küme'de mücadele eden Salihli Ülkü Spor, şampiyonluk hedefi doğrultusunda 17 yeni oyuncuyu kadrosuna kattı. Kulüp Başkanı Oğuz Ayçiçek, 1. Amatör Küme'ye çıkmayı hedeflediklerini açıkladı.

Manisa 2. Amatör Küme'de mücadele eden Salihli Ülkü Spor şampiyonluk hedefiyle 17 yeni oyuncuyu renklerine bağladı.

Salihli'yi Manisa 2. Amatör Küme'de temsil edecek olan ekiplerden olan Salihli Ülkü Spor, transferde önemli oyuncuları kadrosuna kattı. Kulüp Başkanı Oğuz Ayçiçek ve Teknik Direktör Mehmet Şakir Çiçek öncülüğünde Salihli'yi 2. Amatör Küme F Grubu'nda temsil edecek olan Salihli Ülkü Spor transfer bombardımanı gerçekleştirdi. Hedef mutlak şampiyonluk için kolları sıvayan Salihli Ülkü Spor, transferde birbirinden önemli oyuncuları kadrosuna kattı.

2.Amatör Lig'de iddialı bir takım kuran Salihli Ülkü Spor, Deniz Akın, Halil Koçak, Göktuğ Sağdıç, Kemal Gök, Emrah İnci, Nevzat Çetin, Mert Şenbülbül, Hasan Ali Deniz, Oğuzhan Tuna, Mikail Bayer, Engin Özdemir, Sinan Şahinoğlu, Zeki Erdem, Yücel Yıldız, Alaattin Kahraman, Utku Çakır ve Atakan Keskin'i transfer etti.

Kulüp Başkanı Oğuz Ayçiçek, hedeflerinin 1.Amatör Küme'ye çıkmak olduğunu söyledi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Beklentilerini duyunca şaşıracaksınız! Arda'nın yeni takımı belli oldu
img

Son kabine kulisi: Erdoğan görüşüp teşekkür etti
img

Olaylı maç başını yaktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Olaylı maç Mertens'e pahalıya patladı

Olaylı maç başını yaktı
Son kabine kulisi: Erdoğan bazı bakanlarla görüşüp teşekkür etti

Son kabine kulisi: Erdoğan görüşüp teşekkür etti
Sınıfta öğretmene silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı

19 yaşındaki silahlı saldırgan öğretmeni bu yüzden vurmuş
Trump'tan sürpriz karar! ABD tarihine geçen ismi görevden aldı

Trump, ABD tarihine geçen ismi görevden aldı
Trump Elon Musk'ın oğlunun sümüğünü sildiği 145 yıllık masayı kaldırttı

Oval Ofis'teki 145 yıllık tarihi masa "sümük" kurbanı oldu
Yüksek elektrik faturalarına itiraz hakkı gündemde

Elektrik faturası yüksek gelenler bunu yapsın

Son Dakika Haberleri

title