Salihli Ülkü Spor, Şampiyonluk Hedefiyle 17 Yeni Oyuncu Transfer Etti

Manisa 2. Amatör Küme'de mücadele eden Salihli Ülkü Spor şampiyonluk hedefiyle 17 yeni oyuncuyu renklerine bağladı.

Salihli'yi Manisa 2. Amatör Küme'de temsil edecek olan ekiplerden olan Salihli Ülkü Spor, transferde önemli oyuncuları kadrosuna kattı. Kulüp Başkanı Oğuz Ayçiçek ve Teknik Direktör Mehmet Şakir Çiçek öncülüğünde Salihli'yi 2. Amatör Küme F Grubu'nda temsil edecek olan Salihli Ülkü Spor transfer bombardımanı gerçekleştirdi. Hedef mutlak şampiyonluk için kolları sıvayan Salihli Ülkü Spor, transferde birbirinden önemli oyuncuları kadrosuna kattı.

2.Amatör Lig'de iddialı bir takım kuran Salihli Ülkü Spor, Deniz Akın, Halil Koçak, Göktuğ Sağdıç, Kemal Gök, Emrah İnci, Nevzat Çetin, Mert Şenbülbül, Hasan Ali Deniz, Oğuzhan Tuna, Mikail Bayer, Engin Özdemir, Sinan Şahinoğlu, Zeki Erdem, Yücel Yıldız, Alaattin Kahraman, Utku Çakır ve Atakan Keskin'i transfer etti.

Kulüp Başkanı Oğuz Ayçiçek, hedeflerinin 1.Amatör Küme'ye çıkmak olduğunu söyledi. - MANİSA