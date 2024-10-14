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Salihli'nin Minik Judocuları 19 Madalya Kazandı

Salihli'nin Minik Judocuları 19 Madalya Kazandı
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Manisa'nın Salihli ilçesindeki minik judocular, Amatör Spor Haftası Judo Turnuvası'nda toplam 19 madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti.

Manisa'nın Salihli ilçesinin minik judocuları, Amatör Spor Haftası Judo Turnuvası'nda toplam 19 madalya kazandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Judo İl Temsilciliği tarafından organize edilen Amatör Spor Haftası Minikler Judo Turnuvası, Atatürk Spor Salonu'nda yapıldı. Müsabakalarda ter döken Salihli judocular, 6 altın, 4 gümüş, 9 bronz olmak üzere toplamda 19 madalya kazandı.

Turnuvada 24 kiloda Feyza Acar, 40 kiloda Derin Ela Çakmak, 52 kiloda Meryem Betül Türkan, 57 kiloda Nesibenur Özkul, +57 kiloda Irmak Yıldız ve +60 kiloda Mahmut Madan birinci, 24 kiloda İrem Erel, 28 kiloda Nisagül Bozdağ, 52 kiloda Ecem Sultan Dinç ve +60 kiloda Emre Altıntaş ikinci, 24 kiloda Beyza Acar, 28 kiloda Alisa Şipal, 32 kiloda Ekin Ada Işık, 36 kiloda Havva İrem Celep, 36 kiloda Gülce Ceylan, 40 kiloda Eda Danacı, 34 kiloda Umut Durmaz, 34 kiloda Mehmet Ege Yıldız ve 42 kiloda Murat İzli üçüncü oldu.

Salihli Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, minik judocuları tebrik edip, başarılarının artarak devam etmesini diledi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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