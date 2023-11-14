Salihli'de Küçükler Masa Tenisi Türkiye Grup Şampiyonası Başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Salihli Belediyesi ile federasyonun işbirliğinde düzenlenen Küçükler Masa Tenisi Türkiye Grup Şampiyonası, Manisa'nın Salihli ilçesinde başladı. 14 ilden 14 kulüp ve 150 sporcunun katılımıyla gerçekleşen şampiyona, Atatürk Spor Salonu'nda düzenleniyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Salihli Belediyesi ile federasyonun işbirliğinde düzenlenen ve 3 gün devam edecek Küçükler Masa Tenisi Türkiye Grup Şampiyonası, Manisa'nın Salihli ilçesinde başladı.

Salihli Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Atatürk Spor Salonunda 14 ilden 14 kulüp ve 150 sporcunun katılımıyla düzenlenen Türkiye Grup Şampiyonası, Belediye Başkanı Zeki Kayda ile milli sporcu Mustafa Yıldırım'ın yaptığı açılış maçıyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Belediye Başkanı Zeki Kayda, "Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Türkiye Masa Tenisi Federasyonumuz ve Belediyemiz işbirliğinde Salihli'mizde ev sahipliği yaptığımız Küçükler Masa Tenisi Türkiye Grup Şampiyonasına hoş geldiniz. Atatürk Spor Salonumuzda 14-15 ve 16 Kasım tarihlerinde 14 il, 14 kulüp ve 150 sporcumuzun katılımıyla 3 gün sürecek Türkiye Grup Şampiyonasında mücadele edecek kulüplerimizi ve sporcularımızı güzel şehrimizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Geleceğimizin emanet edildiği sevgili gençlerimiz, Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün adının verdiğimiz spor salonumuzda düzenlediğimiz Türkiye Grup Şampiyonasına katılan takımlarımıza ve sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi.

Küçükler Masa Tenisi Türkiye Grup Şampiyonası'nın ilk iki günü olan 14 ve 15 Kasım'daki karşılaşmalarda kulüp takımları mücadele edecek. Şampiyonanın son günü olan 16 Kasım'da sporcular ferdi müsabakalarda birbirleriyle mücadele edecek. - MANİSA