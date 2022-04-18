Salihli Belediyespor uzatmada BAL'a tutundu

SALİHLİ, MANİSA (İHA) - Manisa'nın Turgutlu 7 Eylül Stadı'nda karşılaştığı play-out maçında Manisa Karaköyspor'u uzatmada Sefer Bayıl'ın attığı golle 2-1 yenen Salihli Belediyespor Bölgesel Amatör Lig'e(BAL) tutundu.

BAL'a yükselme play-out maçında Salihli Belediyespor ve Manisa Karaköyspor, Turgutlu'da karşılaştı. Turgutlu 7 Eylül Stadı'nda oynanan Nevzat Okat, Berat Binbir, Hasan Genç hakem üçlüsünün maçta Antrenörler Murat Kahraman ve İsmail Üsttürk yönetimindeki Salihli Belediyespor BAL'a tutunmak, Süper Amatör Küme şampiyonu Manisa Karaköyspor ise BAL'a çıkmak için mücadele etti. Karaköyspor, 13.dakikada Emrecan Bulut'un attığı golle 1-0 öne geçerken, Salihli Belediyespor ilk yarının son dakikasında 44.dakikada Tuğcan Alp'in ayağından bulduğu golle maçta beraberliği sağladı. İkinci yarıda da takımlar gol bulamadı ve maç uzatmaya gitti.

İlk uzatmada iki takımda eşitliği bozamazken, ikinci uzatmada 119. Dakikada oyuna giren Sefer Bayıl, 120+1'de attığı golle skoru 2-1 yaptı. Salihli Belediyespor uzatmada bulduğu golle ligde kaldı.

Salihli Belediyesporlu futbolcular maçtan sonra büyük sevinç yaşarken, kendilerini Turgutlu'da yalnız bırakmayan 45.5 Taraftarlar Derneği üyeleri ve taraftarlar ile BAL'da kalmayı kutladı. - MANİSA