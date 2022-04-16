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Salihli Belediyespor kader maçına çıkıyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Salihli Belediyespor kader maçına çıkıyor

BAL 9. Bölge 2. Grupta mücadele veren Salihli Belediyespor, yarın Karaköyspor FK ile play-out maçı oynayacak.

BAL 9. Bölge 2. Grupta mücadele veren Salihli Belediyespor, yarın Karaköyspor FK ile play-out maçı oynayacak.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 9. Bölge 2. Grupta Antrenörler Murat Kahraman ve İsmail Üsttürk yönetiminde mücadele veren Salihli Belediyespor, yarın Turgutlu 7 Eylül Stadı'nda, BAL'a tutunma yolunda kader maçına çıkıyor. Yeşil-beyazlı ekip, play-out maçında Karaköyspor FK ile karşılaşacak. Turgutlu Yedi Eylül Stadı'nda oynanacak olan karşılaşma saat 15.00'da başlayacak.

Tek maç üzerinden oynanacak olan Bölgesel Lig baraj maçında Salihli Belediyespor lige tutunmak, Karaköyspor FK ise BAL'a çıkmak için mücadele edecek.

Öte yandan Turgutlu 7 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma için Salihli Belediyesi önünden saat 13.00'da ücretsiz otobüsler kaldırılacağı öğrenildi. - MANİSA

Salihli Belediyespor kader maçına çıkıyor

İhlas Haber Ajansı / Spor

Salihli Belediyespor, Amatör Lig, Turgutlu, Eylül, Spor, Haberler

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