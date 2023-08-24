Manisa Süper Amatör Küme'de mücadele edecek olan Salihli Belediyespor, yeni sezon öncesi adaklık hayvan keserek hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Enver Dağlı, başarılı bir sezon geçirmek için çalışacaklarını belirtti.

Manisa Süper Amatör Küme'de mücadele edecek olan Salihli Belediyespor, adaklık hayvan keserek yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Yeni sezonda Manisa Süper Amatör Küme'de genç kadrosuyla Bölgesel Amatör Lig'e çıkma mücadelesi verecek olan Salihli Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarına Teknik Direktör Enver Dağlı yönetiminde başladı. Sezonun kazasız belasız geçmesi amacıyla adaklık hayvan kesilirken, dualar edildi. Futbolcular ise kesilen hayvanın kanını kramponlarına sürerek, yeni sezonun kulübe uğur getirmesini diledi.

Yeni sezon hazırlıklarına başladıklarını belirten yeşil-beyazlı ekibin teknik direktörü Enver Dağlı, yeni sezonda başarılı olmak için çok çalışacaklarını söyledi. Dağlı, "Kazasız belasız sakatsız başarılarla dolu hedeflerimizin gerçekleştiği güzel bir yıl olsun" ifadelerini kullandı. - MANİSA