Salih Özcan, Eda Yıldız ile evlendi
Borussia Dortmund futbolcusu Salih Özcan, Eda Yıldız ile dünyaevine girdi. Nikah töreni Köln Belediyesi Nikah Salonu'nda gerçekleşti ve ardından yakınlarıyla birlikte nikah yemeği düzenlendi. Çiftin İstanbul'da düğün yapacağı bilgisi de verildi.
Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'da forma giyen milli futbolcu Salih Özcan, Eda Yıldız ile hayatını birleştirdi.
Köln Belediyesi Nikah Salonu'nda yapılan törende Salih Özcan'ın menajeri Dirk Hebel ve yardımcısı Serkan Okta da hazır bulundu.
Nikahın ardından aileler ve yakın arkadaşların katıldığı nikah yemeğine geçildi. Öte yandan milli futbolcunun 20 Aralık'ta İstanbul'da düğün yapacağı öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor