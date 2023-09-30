Haberler ›› Spor ›› Salih Özcan, Eda Yıldız ile evlendi

Salih Özcan, Eda Yıldız ile evlendi

Borussia Dortmund futbolcusu Salih Özcan, Eda Yıldız ile dünyaevine girdi. Nikah töreni Köln Belediyesi Nikah Salonu'nda gerçekleşti ve ardından yakınlarıyla birlikte nikah yemeği düzenlendi. Çiftin İstanbul'da düğün yapacağı bilgisi de verildi.