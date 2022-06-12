Salah diyetini bizzat açıkladı! Herkesin zevkle yediği yemeği ayda bir kez tüketebiliyor - Haberler

Liverpool, Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kıl payı kaçırmış olsa bile Mohamed Salah, performansıyla Kırmızılar için sezona damga vuran isim oldu. Premier Lig'de yılın futbolcusu seçilen Mısırlı yıldız, günlük rutinlerini anlattı.

"FİZİKSEL DURUMUMU SÜREKLİ İYİ TUTMAYA ÇALIŞIYORUM"

Goal.com'un France Football'dan aktardığı habere göre günlük rutini sorulan Salah, "Her gün, on ya da yirmi dakika, tek başıma meditasyon yapmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı. Mısırlı futbolcu ayrıca, "Evimizin iki odası farklı fitness aletlerine ve vücut geliştirmeye ayrıldı. Evde kriyoterapi ve hiperbarik odalar da var. Fiziksel durumumu sürekli iyi tutmaya çalışıyorum. Evimin bir hastaneye benzediği doğru, ama eşim bundan hoşlanmıyor! O kendisinden çok aletlerle vakit geçirdiğimi söylüyor!" dedi.

"AYDA BİR KEZ PİZZA YİYEBİLİR"

Beslenme programını da açıklayan Salah, "Brokoli, tatlı patates, balık, tavuk ve salatayı her zaman tercih ederim. Londra'da harika bir restoranda kendimi şımartacaksam suşi tercih ederim. En fazla ayda bir kez pizza yiyebilirim. Hamburger severim ama neredeyse hiç yemiyorum çünkü sonrasında kendimi ağır hissediyorum!" şeklinde konuştu.

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