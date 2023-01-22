Şakir Özkayımoğlu: 'Takımımız bütün her şeyini sahada verdi, buradan 3 puanla İzmir'e dönüyoruz'

Göztepe Teknik Sorumlusu Şakir Özkayımoğlu, Erzurumspor FK galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Takımımız bütün her şeyini sahada verdi, buradan 3 puanla İzmir'e dönüyoruz" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Erzurumspor FK'yı deplasmanda 1-0 mağlup eden Göztepe'de maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Teknik Sorumlu Şakir Özkayımoğlu, " Erzurum'a gelirken geçen haftaki mağlubiyetten sonra mutlak galibiyet ve puan parolasıyla gelmiştik. Çok önemli oyuncumuz İsmail Köybaşı, hasta olduğu için bu maça yetiştiremedik. Arslanhagiç aynı şekilde hastalığından dolayı bugün sahada yer alamadı. Onun haricinde Palmer'in sakatlığının olması ve kaleci Ekrem'in olmaması dışında oyuncularım, bugün sahada muhteşem bir Göztepe ruhu izlettiler. Akademinin gururu kaleci Arda kardeşimiz penaltı kurtardı ve şahane oynadı. Takım çok yürekten oynadı, bütün her şeyini sahada vererek galibiyeti aldı. Buradan 3 puanla İzmir'e dönüyoruz. Puanımızı 27'ye yükselttik Erzurum takımı 18 de kaldı. Önümüzde önemli bir Bandırma maçı var. Artık son seyircisiz maçımız Cuma günü. Ondan sonra Gençlerbirliği deplasmanı ve taraftarımızla bulaşacağımız Bolu maçı var. Bizim açımızdan galibiyet muhteşem, evlatlarımızın hepsini ayrı ayrı alınlarından öpüyorum. Şahane mücadele ettik. Göztepelilik ruhunu, armasını, sarı kırmızı renkleri en iyi şekilde sahada temsil ettiler. Hepsini tebrik ediyorum" şeklinde konuştu. - ERZURUM