Sakin sakin işini yaparken canlı yayında gördüğü manzara karşısında kendinden geçti

Real Madrid'in Elche'yi 4-1 mağlup ettiği karşılaşmada Arda Güler'in 68 metreden attığı gol sadece futbolseverleri değil, spikerleri de heyecanlandırdı. Genç yıldızın olağanüstü golüne İspanyol spikerin verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu.

Arda Güler'in orta sahaya yakın bir noktadan yaptığı vuruşla topu ağlara göndermesi sonrası İspanyol spiker canlı yayında büyük bir coşku yaşadı. Gol anında kendini tutamayan spikerin heyecanlı anlatımı kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Genç futbolcunun attığı gol kadar spikerin verdiği tepki de futbolseverlerin dikkatini çekti. O anlar kısa sürede sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.