Sakatlıktan harika dönen Muslera'dan G.Saray'ın rekoru için dikkat çeken yorum

Trabzonspor maçında sakatlanan ve özverili çalışmasıyla sahalara hızlı dönen Muslera, Kasımpaşa maçında kırdıkları galibiyet serisi rekoru hakkında konuştu. Muslera, "Güzel bir şey ama Galatasaray'ın zaten her zaman önde olması gerekiyor" dedi.

Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Kasımpaşa'yı yeni transferi Zaniolo'nun attığı golle 1-0 mağlup etti. Üst üste 14'üncü zaferini yaşayan Galatasaray, Süper Lig tarihinin en uzun galibiyet serisi rekorunu kırdı.

MUSLERA ÇABUK DÖNDÜ

Trabzonspor maçında sakatlanan kaptan Muslera, sahalara hızlı döndü. Kasımpaşa maçında formasına kavuşan Uruguaylı eldiven, formundan hiçbir şey kaybetmediğini gösterdi.

"ZATEN ÖNDE OLMAMIZ GEREKİYOR"

Kaptan Muslera, Galatasaray'ın kırdığı rekor ve kendi performansıyla ilgili, "11 yıldır buradayım ve çok mutlu anlar yaşadık, yaşamaya da devam ediyoruz. 14'te 14 yapmak güzel ama zaten Galatasaray'ın her zaman en önde olması gerekiyor. Sakatlığım şanssızlıktı. Ara olması ve ekibimizin büyük çabasıyla bugün oynayabildim. Kazanmak her zaman önemli. Odak noktamız hep bu" açıklamasını yaptı.