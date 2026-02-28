Haberler

Sakatlıklarla boğuşan Fenerbahçe'ye bir şok daha

Güncelleme:
Fenerbahçe'de sakatlık haberleri bitmiyor. Nottingham Forest maçında sakatlanan Dorgeles Nene'nin ağrıları devam ediyor. Antalyaspor ile oynanacak maçta Nene'nin kadroda yer alması beklenmiyor. Sarı-lacivertli takımda Ederson, Anderson Talisca, Edson, Milan Skriniar ve Çağlar Söyüncü'nün tedavileri sürerken, sağlık ekibinin oyuncuları en kısa sürede sahalara döndürmek için yoğun çaba sarf ettiği öğrenildi.

Yoğun fikstür ve art arda gelen sakatlıklar nedeniyle zor günler geçiren Fenerbahçe'de bir kötü haber daha geldi.

NENE ANTALYASPOR MAÇINDA YOK

Nottingham Forest karşılaşmasında darbeye bağlı sakatlık yaşayan Dorgeles Nene'nin ağrılarının geçmediği belirtildi. Malili futbolcunun Antalyaspor ile oynanacak mücadelede kadroda yer almasının beklenmediği ifade edildi.

Teknik direktör Domenico Tedesco, Nottingham maçının ardından yaptığı açıklamada Nene'nin daha önce kasık bölgesinde sorun yaşadığını hatırlatarak, son karşılaşmada hissettiği ağrının darbe kaynaklı olduğunu söylemişti.

SAKAT LİSTESİ KABARIK

Sarı-lacivertlilerde Ederson, Anderson Talisca, Edson, Milan Skriniar ve Çağlar Söyüncü'nün tedavileri sürüyor. Kulübün sağlık ekibinin oyuncuları en kısa sürede sahalara döndürmek için yoğun mesai harcadığı öğrenildi.

