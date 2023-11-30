Real Madrid'de üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle henüz forma giyemeyen Arda Güler, bireysel olarak saha çalışmalarına başladı. İspanyol kulübünün doktorları, genç oyuncunun uzun süredir beklenen çıkışını sakin bir şekilde gerçekleştirmek istiyor.

Sakatlıkların bir türlü peşini bırakmadığı Arda'dan haber var

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transferi sonrası henüz forma giyemeyen Arda Güler için yeni bir gelişme yaşandı. Yıldız futbolcu, bireysel olarak saha çalışmalarına başladı.

BİREYSEL OLARAK ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Marca'da yer alan habere göre, 18 yaşındaki yıldız futbolcunun bireysel olarak saha çalışmalarına başladığı kaydedildi.

NE ZAMAN DÖNECEĞİ BELLİ DEĞİL

Genç yıldızın geri dönüşü için net bir tarih verilmezken, doktorların Arda'nın uzun süredir beklenen çıkışını sakin bir şekilde gerçekleştirmek istediği belirtildi.