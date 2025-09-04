Sakatlığıyla korkutmuştu! Jhon Duran hakkındaki iddialar yalan çıktı

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin Al-Nassr'dan kiraladığı Jhon Duran, Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşındaki Benfica maçında sakatlanmıştı. Yıldız oyuncu, bu sakatlığının ardından Süper Lig'de oynanan Gençlerbirliği maçında forma giyememişti.

İDDİALAR YALAN ÇIKTI

Yaşadığı sakatlığın ciddi olduğu belirtilen Jhon Duran'ın ameliyat olacağı ve bir süre formasından uzak kalacağı iddia edilmişti ancak gerçek ortaya çıktı.

MİLLİ ARADAN SONRA SAHADA

Milliyet'te yer alan habere göre; Kolombiyalı golcü, takımıyla birlikte milli arada çalışmalara başlayacak ve ara sonrası yeniden sahada geri dönecek.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 6 maçta süre alan Duran, bu maçlarda 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.