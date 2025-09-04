Haberler

Sakatlığıyla korkutmuştu! Jhon Duran hakkındaki iddialar yalan çıktı

Sakatlığıyla korkutmuştu! Jhon Duran hakkındaki iddialar yalan çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Sakatlığıyla korkutmuştu! Jhon Duran hakkındaki iddialar yalan çıktı
Haber Videosu

Fenerbahçe'de John Duran, Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşındaki Benfica maçında sakatlanmıştı ve Gençlerbirliği maçında forma giyememişti. Yıldız oyuncunun ameliyat olacağı iddia edilmişti ancak ameliyat olmayacağı ve milli aradan sonra çalışmalara başlayacağı belirtildi.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin Al-Nassr'dan kiraladığı Jhon Duran, Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşındaki Benfica maçında sakatlanmıştı. Yıldız oyuncu, bu sakatlığının ardından Süper Lig'de oynanan Gençlerbirliği maçında forma giyememişti.

İDDİALAR YALAN ÇIKTI

Yaşadığı sakatlığın ciddi olduğu belirtilen Jhon Duran'ın ameliyat olacağı ve bir süre formasından uzak kalacağı iddia edilmişti ancak gerçek ortaya çıktı.

MİLLİ ARADAN SONRA SAHADA

Milliyet'te yer alan habere göre; Kolombiyalı golcü, takımıyla birlikte milli arada çalışmalara başlayacak ve ara sonrası yeniden sahada geri dönecek.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 6 maçta süre alan Duran, bu maçlarda 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Tonlarca kuru soğanı boş araziye attılar, gören akın etti

Tonlarcasını çuvallarla araziye attılar! Gören akın etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
En gelişmiş 4 teleskop da ortak görüşte: Dünyaya yaklaşan bir anormallik var

En gelişmiş 4 teleskop da ortak görüşte: Dünyaya yaklaşan anormallik var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.