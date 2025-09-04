Sakatlığıyla korkutmuştu! Jhon Duran hakkındaki iddialar yalan çıktı
Fenerbahçe'de John Duran, Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşındaki Benfica maçında sakatlanmıştı ve Gençlerbirliği maçında forma giyememişti. Yıldız oyuncunun ameliyat olacağı iddia edilmişti ancak ameliyat olmayacağı ve milli aradan sonra çalışmalara başlayacağı belirtildi.
Süper Lig devi Fenerbahçe'nin Al-Nassr'dan kiraladığı Jhon Duran, Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşındaki Benfica maçında sakatlanmıştı. Yıldız oyuncu, bu sakatlığının ardından Süper Lig'de oynanan Gençlerbirliği maçında forma giyememişti.
İDDİALAR YALAN ÇIKTI
Yaşadığı sakatlığın ciddi olduğu belirtilen Jhon Duran'ın ameliyat olacağı ve bir süre formasından uzak kalacağı iddia edilmişti ancak gerçek ortaya çıktı.
MİLLİ ARADAN SONRA SAHADA
Milliyet'te yer alan habere göre; Kolombiyalı golcü, takımıyla birlikte milli arada çalışmalara başlayacak ve ara sonrası yeniden sahada geri dönecek.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 6 maçta süre alan Duran, bu maçlarda 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.