Sakatlığını yeni atlatan Osimhen hakkında korkutan gelişme

Güncelleme:
Sakatlığını yeni atlatan Victor Osimhen, Nijerya'nın Lesotho ve Benin maçlarının kadrosuna çağrıldı. Daha önce milli takımda sakatlanan yıldız golcünün yeniden risk alması Galatasaray taraftarında endişe yarattı.

Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, sakatlığını yeni atlatmasının ardından milli takımına davet edildi. Nijerya Milli Takımı, 10 Ekim'de Lesotho ve 14 Ekim'de Benin ile oynayacağı maçların aday kadrosunu açıklarken, listede Osimhen'in de adı yer aldı.

GALATASARAY CEPHESİNDE TELAŞ

Geçtiğimiz haftalarda Nijerya formasıyla yaşadığı sakatlık sonrası uzun süre sahalardan uzak kalan Osimhen, Liverpool maçında yeniden ilk 11'de sahaya çıkmıştı. Henüz tam olarak hazır olmadığı düşünülen yıldız futbolcunun milli takım kadrosuna çağrılması, Galatasaray cephesinde endişeye yol açtı.

DAHA ÖNCE DE SAKATLANMIŞTI

Osimhen, bir önceki milli arada Ruanda karşısında oynanan maçta sakatlanmış ve haftalarca forma giyememişti. Bu nedenle taraftarlar, Nijerya'da oynanacak karşılaşmaların yeni bir sakatlık riski taşıyabileceğini düşünüyor.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıÖmer:

Okan Buruk bjk yarın size döşeyecek.

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıfetih.1453.istanbul:

gitmesin. Nijerya dünya kupası nımı alacak

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
