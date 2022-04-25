Sakatlığın en kötüsünü yaşadı! Trabzonspor'un yıldızı Peres, önümüzdeki sezonu da kaçırabilir
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Adana Demirspor maçında sahayı sedyeyle terk eden Bruno Peres'ten kötü haber geldi. Tecrübeli sağ bekin aşil tendonunda yırtık tespit edildi. Peres'in sahalara dönüşü hayli vakit alacak.
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor'u 3-1 mağlup eden Trabzonspor'da keyifleri kaçıran haber. Sahayı sedyeyle terk eden Bordo-Mavililer'in tecrübeli sağ bek Bruno Peres'in aşil tendonunda yırtık tespit edidli.
AMELİYAT EDİLECEK
Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Hafta sonu oynadığımız Adana Demirspor karşılaşmasında sol ayak bileğinden sakatlanan Bruno Peres'in bugün çekilen MR'ında sol aşil tendonunda yırtık tespit edilmiştir. Futbolcumuzun ameliyatı planlanmaktadır" ifadeleri yer aldı.
MİNİMUM 4 AY
Bruno Peres'in sahalara geri dönüşünün 4 ayı bulabileceği belirtiliyor. Peres sezonun kalan maçlarında forma giyemeyecek.
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