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Sakatlanarak oyundan çıkan Neymar'ın gözyaşları sel oldu

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Brezilya futbolunun simge isimlerinden Neymar, Atletico Mineiro karşılaşmasının 32. dakikasında sakatlandı. Sol uyluğunda yaşadığı ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen yıldız futbolcu, gözyaşları içinde sahayı terk etti. Neymar için bu mücadele, yaklaşık bir yıl süren sakatlık sürecinin ardından ilk 11'de başladığı ilk maçtı. Ancak beklenen dönüş, kısa sürede yerini hayal kırıklığına bıraktı.

Brezilya futbolunun simge isimlerinden Neymar, sakatlık kabusundan bir kez daha kurtulamadı. Futbola başladığı kulüp olan Santos'la ilk 11'de sahaya çıktığı Atletico Mineiro karşılaşmasının 32. dakikasında sol uyluğunda yaşadığı ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen yıldız futbolcu, gözyaşları içinde sahayı terk etti.

BİR YIL YİNE SAKATLANDI

Neymar için bu mücadele, yaklaşık bir yıl süren sakatlık sürecinin ardından ilk 11'de başladığı ilk maçtı. Daha önceki karşılaşmada yedek soyunarak kısa süre görev alan Brezilyalı oyuncu, taraftarlarının karşısına bu kez tam anlamıyla "geri döndü" gözüyle çıkmıştı. Ancak beklenen dönüş, kısa sürede yerini hayal kırıklığına bıraktı.

MİLLİ TAKIM KADROSUNDAN ÇIKARILMIŞTI

Yıldız ismin sağlık durumu hakkında kulüpten henüz resmi bir açıklama yapılmazken, yaşadığı sakatlığın ciddiyeti ilerleyen günlerde netlik kazanacak. Bu son gelişme, 1.5 yıl aranın ardından yeniden Brezilya Milli Takımı'na davet edilen Neymar'ın form durumunu ve geleceğini de doğrudan etkileyecek gibi görünüyor. Hatırlanacağı üzere, geçtiğimiz haftalarda yaşadığı başka bir sakatlık nedeniyle milli takım kadrosundan da çıkarılmıştı.

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Sakatlanarak oyundan çıkan Neymar'ın gözyaşları sel oldu
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıakpli tımarcısı:

Klasik brezilyalı disiplinsizlik sorunu,bunun da sonu ronaldinhou, adriano gibi olur .

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