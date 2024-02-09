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Sakaryasporlu futbolcular takım arkadaşlarının doğum gününü sürprizle kutladı

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Sakaryasporlu futbolcular, takım arkadaşları Erdi Dikmen ve Atletik Performans Antrenörü Ömer Kalebayır'ın doğum gününü un döküp, yumurta kırarak kutladı. Renkli görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Sakaryasporlu futbolcular, takım arkadaşları Erdi Dikmen ve Atletik Performans Antrenörü Ömer Kalebayır'ın doğum gününü un döküp, yumurta kırarak kutladı.

Sakaryasporlu futbolcular, takım arkadaşları Erdi Dikmen ve Atletik Performans Antrenörü Ömer Kalebayır'ın doğum gününü kutladı. Pastanın üzerindeki mumu üfleyen Kalebayır ve Dikmen, sürprizle karşılaştı. Yeşil-siyahlı oyuncular, takım arkadaşları ile antrenör Dikmen'in kafasında yumurta kırıp, un döktü. Renkli görüntülere sahne olan o anlar ise Sakaryaspor'un sosyal medya hesabına paylaşıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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