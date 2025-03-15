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Sakaryasporlu Alpaslan Demir, Maç Sonrasında Evlenme Teklifi Etti

Sakaryasporlu Alpaslan Demir, Maç Sonrasında Evlenme Teklifi Etti
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Sakaryaspor'un Yeni Malatyaspor'u 5-0 yendiği maçta, Alpaslan Demir kız arkadaşına sahada evlenme teklifi yaptı. Teklif sonrası büyük sevinç yaşandı.

Sakaryasporlu futbolcu Alpaslan Demir, Yeni Malatyaspor maçının ardından kız arkadaşına evlenme teklifi yaptı.

Trendyol 1. Lig'in 30 haftasında Sakaryaspor'un, sahasında Yeni Malatyaspor'u 5-0 mağlup ettiği maçın ardından sahada sürpriz bir evlilik teklifi gerçekleşti. Orta sahaya gelen Sakaryasporlu futbolcuların arasında Alpaslan Demir, kız arkadaşına diz çökerek evlenme teklifi etti. Kız arkadaşının 'Evet' cevabını vermesiyle Alpaslan, büyük sevinç yaşadı. O anlara takım arkadaşları ve tribündeki Sakaryaspor taraftarı da destek oldu.

Teklifin ardından çift, tribünlere giderek Sakaryaspor taraftarlara üçlü çektirdi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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