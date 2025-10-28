Sakaryaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda İnegölspor'u 4-0 Mağlup Etti
Sakaryaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında İnegölspor'u 4-0 yenererek bir üst tura yükseldi. Goller Orhan Aktaş (k.k), Emre Demir, Abdurrahman Bayram ve Mirza Cihan'dan geldi.
STAT: Yeni Sakarya Atatürk
HAKEMLER: Raşit Yorgancılar, Arif Dilmeç, Batuhan Bıyıklı
SAKARYASPOR: Göktuğ Baytekin, Doğukan Tuzcu, Oğuzhan Açıl, Batuhan Çakar, Mehmet Olçay, Burak Altıparmak (Dk. 81 Abdülsamed Turan), Kobiljar (Dk. 81 Selim Kütük), Mirza Cihan (Dk. 89 Miraç Ertuğrul Bingöl), Alparslan Demir (Dk. 89 Özgür Çoban), Emre Demir (Dk. 71 Yunus Emre Tekerci), Abdurrahman Bayram
İNEGÖLSPOR: Emre Şeker, Orhan Aktaş, İbrahim Sürgülü (Dk. 62 Mete Sevinç), Ahmet Özkaya, Arda Aksoy (Dk. 46 Enes Yılmaz), Taha Recep Cebeci, Emre Keleşoğlu (Dk. 71 Efekan Karayazı), Özcan Aydın (Dk. 62 Mustafa Mete Tetik), Yusuf Tursun, Yücel Candemir (Dk. 46 Taner Gümüş), Hasan Alp Altınoluk
SARI KART: Yusuf Tursun ( İnegölspor )
GOLLER: Dk. 25 Orhan Aktaş (K.K), Dk. 33 Emre Demir, Dk. 42 Abdurrahman Bayram, Dk. 79 Mirza Cihan ( Sakaryaspor )
Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü tur maçında sahasında İnegölspor'u konuk eden Sakaryaspor, 4-0'lık galibiyetle bir üst tura yükseldi.
25'inci dakikada gelişen Sakaryaspor atağında Mirza'nın savunma arkasına gönderdiği topa kaleci Emre Şeker kayarak müdahale etti. Emre'den seken top takım arkadaşı Orhan'a çarparak ağlarla buluştu: 1-0.
33'üncü dakikada Emre Demir'in ceza sahası içinde yerde kalmasıyla hakem Raşit Yorgancılar penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Emre Demir, Sakaryaspor'u 2-0 öne geçirdi: 2-0.
42'nci dakikada Kobiljar'ın merkezden savunma arkasına gönderdiği pasa Abdurrahman hareketlendi. Ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Abdurrahman ceza sahasına girince düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 3-0.
56'ncı dakikada İnegölpor'da oyuna ikinci yarı giren Taner'in ceza sahası dışından çektiği sert şutu Sakaryaspor kalecisi Göktuğ yatarak kornere çeldi.
79'uncu dakikada ceza sahası dışından nefis bir şut çeken Mirza'nın topu üst direğe çarparak ağlarla buluştu: 4-0.