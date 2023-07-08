Sakaryaspor, yeni sezon hazırlıklarına sağanak altında devam ediyor
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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, sağanak altında gerçekleştirilen antrenmanlarla yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Taner Taşkın yönetiminde yapılan antrenmanda taktik çalışmaları da gerçekleştirildi. Yeni transferlerin de yer aldığı antrenmanlar, 12 Temmuz'a kadar devam edecek.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, yeni sezon hazırlıklarına sağanak altında devam etti.
Rüstemler Tesisleri'nde teknik direktör Taner Taşkın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışma yapıldı. Sağanak altında gerçekleştirilen antrenmanda, yeni transferler Bülent Cevahir, İbrahim Demir, Mikail Okyar, Muhammed Akarslan, Dino Ndlovu ve Yonathan Del Valle de yer aldı.
Yeşil-siyahlılar, yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını 12 Temmuz Çarşamba gününe kadar Rüstemler Tesisleri'nde gerçekleştirecek.