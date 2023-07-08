Sakaryaspor, yeni sezon hazırlıklarına sağanak altında devam ediyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, sağanak altında gerçekleştirilen antrenmanlarla yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Taner Taşkın yönetiminde yapılan antrenmanda taktik çalışmaları da gerçekleştirildi. Yeni transferlerin de yer aldığı antrenmanlar, 12 Temmuz'a kadar devam edecek.