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Sakaryaspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Başladı

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı. Teknik direktörlük görevi için Suat Kaya ile anlaşma sağlanan takım, yeni transferlerin kampa yetişmemesi nedeniyle U19 takımıyla çalışmalarını sürdürdü. Mevcut kadroda sadece Muhammed Ertürk bireysel olarak çalışırken, diğer oyuncular izinli durumda.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Sakaryaspor, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde teknik direktörlük görevi için Suat Kaya ile anlaşma sağlamıştı. Yeni transferlerin henüz kampa yetişmemesi üzerine yeşil-siyahlılar çalışmalarını U19 takımıyla yaptı. Sakaryaspor'da mevcut kadroda sözleşmesi devam eden isimlerden sadece Muhammed Ertürk bireysel olarak çalışırken, diğer isimlerin izinli olduğu bilgisine ulaşıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Sakaryaspor Suat Kaya Trendyol Sakarya Spor Güncel Haberler

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