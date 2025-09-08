Haberler

Sakaryaspor, Wissam Ben Yedder ile Anlaştı

Sakaryaspor, Wissam Ben Yedder ile Anlaştı
1'inci Lig ekibi Sakaryaspor, Fransız golcü Wissam Ben Yedder'i kadrosuna kattı. 33 yaşındaki Ben Yedder, profesyonel kariyerinde 519 maçta 260 gol attı.

Sakaryaspor, Fransız golcü Wissam Ben Yeder'i renklerine bağladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Wissam Ben Yedder ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine Yeşil-Siyahlı forma altında başarılar dileriz. Hoş geldin Ben Yedder" ifadeleri kullanıldı.

Kariyerinde Toulouse, Sevilla, Monaco ve Sepahan formaları giyen 33 yaşındaki Ben Yedder, profesyonel kariyerinde çıktığı 519 maçta 260 gol attı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
