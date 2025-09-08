Haberler

Sakaryaspor, Wissam Ben Yedder ile Anlaştı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, 35 yaşındaki Fransız futbolcu Wissam Ben Yedder'i kadrosuna kattı. Kulüp, Ben Yedder'e yeşil-siyah forması altında başarılar diledi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, 35 yaşındaki Fransız futbolcu Wissam Ben Yedder'i renklerine kattı.

Yeşil-siyahlı kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Wissam Ben Yedder ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine yeşil-siyah formamız altında başarılar dileriz. Hoş geldin Wissam Ben Yedder." denildi.

Wissam Ben Yedder, daha önce Sevilla ve Monaco gibi takımlarda da forma giydi.

Kaynak: AA / İbrahim Yozoğlu - Spor
Gürsel Tekin: Artık tahammül sınırlarımı zorlayan herkesi üzebilirim

Gürsel Tekin'den son dakika resti: AK Parti'nin kucağına oturduğum...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Irak'ta dondurulmuş tavuk ürünleri ithalatı yasaklandı

Komşuda dikkat çeken karar! O tavuk ürünlerinin ithalatı yasaklandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.