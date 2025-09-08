Sakaryaspor, Wissam Ben Yedder ile Anlaştı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, 35 yaşındaki Fransız futbolcu Wissam Ben Yedder'i kadrosuna kattı. Kulüp, Ben Yedder'e yeşil-siyah forması altında başarılar diledi.
Yeşil-siyahlı kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Wissam Ben Yedder ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine yeşil-siyah formamız altında başarılar dileriz. Hoş geldin Wissam Ben Yedder." denildi.
Wissam Ben Yedder, daha önce Sevilla ve Monaco gibi takımlarda da forma giydi.
Kaynak: AA / İbrahim Yozoğlu - Spor