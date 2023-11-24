Sakaryaspor ve Erzurumspor FK Basın Toplantısında Açıklamalarda Bulundu

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında oynanan Sakaryaspor-Erzurumspor FK maçının ardından iki takımın teknik sorumluları basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Erzurumspor Yardımcı Antrenörü Hakan Çobanoğlu, oyuncularını tebrik ederek mücadelelerinden memnuniyetini dile getirdi. Sakaryaspor Teknik Sorumlusu Turgay Karslı ise kaybettikleri 3 puana üzüldüklerini belirtti ve VAR kararlarının daha objektif olması gerektiğini söyledi.

- Sakaryaspor-Erzurumspor FK maçının ardından

SAKARYA - Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında oynan Sakaryaspor-Erzurumspor FK maçının ardından iki takımın teknik sorumluları basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Erzurumspor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Erzurumspor Yardımcı Antrenörü Hakan Çobanoğlu, "Bugün gerçekten iki takım oyuncularını da tebrik ediyorum, müthiş bir mücadele örneği gösterdiler. İlk yarıyı 1-0 yenik durumda bitirdik ama oyuncularımız ikinci yarı çok güzel bir dönüş yaptılar. Çok da iyi bir oyun sergileyerek maçı 2-1'e getirdik. Sonra dalgınlık sonucu 1 gol daha yedik ve 2-2 oldu ama 90+8'de kaçırdığımız gol, galibiyetten etti. Çok iyi bir mücadele gösterdi oyuncularımız hepsini tebrik ediyorum. Bundan sonraki maçlarda da aynı şekilde devam edeceğiz. Her maçı kazanmak için oynayacağız" dedi.

"Kaybettiğimiz 3 puana üzülüyoruz"

Sakaryaspor Teknik Sorumlusu Turgay Karslı ise, "Şu anda o havuzun içerisinde bulunduğumuz yerdeki hedeflerimize baktığımızda yolda geçirdiğimiz bir kaza olarak düşünüyoruz. Kaybettiğimiz 3 puana üzülüyoruz. Ama daha önceleri bu kadar iyimser düşünürken bu sefer aynı şeyi düşünemeyeceğim, çünkü elimizden kaçırdığımız bir 3 puan. Öndesiniz, iyi bir futbol var, arkasından geriye düşüyor ama tekrar yakalıyorsunuz, beraberlik ardından pozisyonlar var. Oyun içindeki reaksiyonlar sürekli akan oyuna destek şeklinde. O yüzden üzüldüğümüz bir sonuç. Bunu bir iş kazası, yol kazası olarak değerlendiriyoruz" diye konuştu.

"VAR kararları ve saha içi kararları biraz daha objektif olmalı"

Pozisyonların ardından verilen VAR kararlarını da değerlendiren Karslı, "Bunun yanında bu bir asla şikayet değil ve tarzımda değil ama bunu da söylemek istiyorum; Altay maçından beri bizim için verilen VAR kararları ve saha için kararları biraz daha objektif ve değerlendirmeye açık olmalı bence. Yine lafın başına geleceğim, hedefi olan büyük bir camia için yol kazası, iş kazasıdır. Önümüzde bunu telafi edebileceğimiz müsabakalar var. İyi oynayabileceğimiz deplasmanlar, içeride oynayabileceğimizi iyi müsabakalar olacak. Orada bunu telafi edip tekrar yeniden istenilen ve arzu edilen oyun ve sonuçla hak ettiğimiz yere ulaşacağız" şeklinde konuştu.