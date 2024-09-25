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Sakaryaspor, Ümraniyespor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Sakaryaspor, Ümraniyespor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Central Hospital Ümraniyespor ile oynayacağı maç için antrenman yapmaya devam ediyor. Takım, teknik direktör Suat Kaya yönetiminde dinamik ısınma ve taktik çalışmalar gerçekleştiriyor.

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Central Hospital Ümraniyespor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Suat Kaya yönetiminde Rüstemler Tesisleri'nde yapılan antrenman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı.

Futbolcular, daha sonra dar alanda pas ve top kapma ile taktik çalışma gerçekleştirildi.

Cebrail Karayel, Oğuzhan Çapar ve Emre Demir, takımdan ayrı çalıştı.

Sakaryaspor-Central Hospital Ümraniyespor maçı, Yeni Sakarya Atatürk Stadı'ndaki zemin bakımı nedeniyle 29 Eylül Pazar günü saat 16.00'da Ankara Aktepe Stadı'nda oynanacak.

Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Spor

Sakaryaspor Suat Kaya Antrenman Trendyol Futbol Spor

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