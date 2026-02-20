Haberler

Sakaryaspor teknik direktör Hakan Kutlu ile yollarını ayırdı

Sakaryaspor, 1. Lig'de mücadele eden takımı için teknik direktör Hakan Kutlu ile yollarını ayırdığını duyurdu. Kutlu, devre arasında göreve gelmişti fakat takımla çıktığı 7 maçta 5 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, teknik direktör Hakan Kutlu ile yollarını ayırdığını bildirdi.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Hakan Kutlu ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Bugüne kadar verdiği emekler için kendisine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Devre arasında teknik direktörlüğe getirilen Kutlu ile 7 maça çıkan Sakaryaspor, 5 mağlubiyet 2 beraberlik yaşadı.

Kaynak: AA / İbrahim Yozoğlu
