Sakaryaspor, teknik direktör Ümit Bozkurt ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı

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Nesine 2. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'da teknik direktör Ümit Bozkurt ile yollar ayrıldı.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Ümit Bozkurt ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Bugüne kadar verdiği emekler için kendisine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Kırmızı grupta son müsabakada Ankara Demirspor'a 2-1 mağlup olan yeşil siyahlı ekip, son üç maçını kazanamadı.

Sakarya temsilcisi, grupta oynadığı 10 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 19 puan topladı.

Kaynak: AA