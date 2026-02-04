Haberler

Sakaryaspor, Rijad Kobiljar ile yollarını ayırdı

Sakaryaspor, Rijad Kobiljar ile yollarını ayırdı
Sakaryaspor, Bosna Hersek Premier Lig'den transfer ettiği Rijad Kobiljar ile karşılıklı anlaşarak ayrıldığını duyurdu. Kobiljar, bu sezon ligde 15 maçta forma giydi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 1 asist yaptı.

SAKARYASPOR, sezon başında Bosna Hersek Premier Lig takımlarından Posusje'den transfer ettiği 29 yaşındaki Boşnak futbolcu Rijad Kobiljar ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Yeşil-siyahlı ekipte bu sezon ligde 15 maçta forma giyen Boşnak futbolcu, 548 dakika sahada kaldı. Kobiljar, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 maçta görev aldı ve 1 asist yaptı.

Sakaryaspor Kulübü, ayrılığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Açıklamada, "Futbolcumuz Rijad Kobiljar ile görüşerek karşılıklı olarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Bugüne kadar kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
