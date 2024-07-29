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Sakaryaspor, Mustafa Pektemek ile sözleşme imzaladı

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Sakaryaspor, tecrübeli santrfor Mustafa Pektemek ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Pektemek, yeni sezonda takıma katılmaktan mutlu olduğunu ve şampiyonluk yolunda fayda sağlayacağına inandığını söyledi.

Sakaryaspor, tecrübeli santrfor Mustafa Pektemek ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Sakaryaspor, 35 yaşındaki futbolcu Mustafa Pektemek'i renklerine bağladı. 1+1 yıllık sözleşmeye imza atan Pektemek, "Tekrar başladığım yere döndüm. Çok mutlu ve heyecanlıyım. İnşallah şampiyonluk yolunda fayda sağlayabilirim ve bu şehirde kupa kaldırabilirim. Kendime güvenim var, faydalı olacağıma inanıyorum. Kendi şehrimde ayrıca bir motive olacağımı düşünüyorum. Taraftarın karşısına çıkmak için sabırsızlanıyorum. Kadroda daha önce aynı takımda oynadığım oyuncular da var. Birebir tanıdığım oyuncularda var ve gerçekten önemli oyuncular. İnşallah lige iyi bir şekilde başlayıp sonunu iyi bir şekilde getirebiliriz" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Mustafa Pektemek Sakaryaspor Sakarya Spor Güncel Haberler

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