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Sakaryaspor, Muhammed Akarslan'ı kadrosuna kattı

Sakaryaspor, Muhammed Akarslan'ı kadrosuna kattı

Spor Haberleri

Spor Toto 1. Lig ekibi Sakaryaspor, orta saha oyuncusu Muhammed Akarslan'ı transfer etti. Kulüp sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Akarslan ile sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Spor Toto 1. Lig ekibi Sakaryaspor, orta saha oyuncusu Muhammed Akarslan'ı kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Geçtiğimiz sezon Iğdır FK forması giyen futbolcu Muhammed Akarslan ile sözleşme imzaladık. Hoş geldin Muhammed." ifadesine yer verildi.

28 yaşındaki oyuncu Akarslan, kariyerinde Pendikspor, Eyüpspor, Tuzlaspor, Diyarbekirspor, Bodrumspor, Karagümrük ve Fenerbahçe 21 yaş altı takımlarında forma giydi.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Cebeci - Spor

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