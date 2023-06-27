Sakaryaspor, Muhammed Akarslan'ı kadrosuna kattı

Spor Toto 1. Lig ekibi Sakaryaspor, orta saha oyuncusu Muhammed Akarslan'ı transfer etti. Kulüp sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Akarslan ile sözleşme imzalandığı duyuruldu.