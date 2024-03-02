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Sakaryaspor, Manisa FK'yı 2-0 mağlup etti

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Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Sakaryaspor, evinde Manisa FK'yı 2-0 mağlup etti. Rotman ve Del Valle'nin attığı gollerle Sakaryaspor galibiyete ulaştı.

Stat: Yeni Sakarya Atatürk

Hakemler: Ozan Ergün, Muhammet Ali Doğan, Güner Mumcu Taştan

Sakaryaspor : Cihan Topaloğlu, Çağlayan Menderes, Kasongo (Dk. 83 Koray Kılınç), Bülent Uzun, Rotman, Sinan Kurt, Murat Cem Akpınar (Dk. 71 Samed Onur), Hasan Kılıç, Roshi (Dk. 71 Del Valle), Dimitrov (Dk. 83 Burak Süleyman), Oğuz Yıldırım (Dk. 77 Muhammed Himmet Ertürk)

Manisa FK: Erhan Erentürk, Rroca (Dk. 66 Diallo), Oğuz Gürbulak (Dk. 76 Burak Altıparmak), Ofkir (Dk. 76 Jetmir Topalli), Kerim Frei, John Mary (Dk. 88 Doğukan Emeksiz), Graovac, Dokanovic, Alberk Koç, Bartu Göçmen, Sinan Osmanoğlu

Goller: Dk. 55 Rotman, Dk. 90+7 Del Valle ( Sakaryaspor )

Kırmızı kart: Dk. 90+9 Burak Süleyman ( Sakaryaspor )

Sarı kartlar: Dk. 86 Cihan Topaloğlu, Dk. 90 Koray Kılınç, Dk. 90+3 Sinan Kurt ( Sakaryaspor ), Dk. 90+8 Burak Altıparmak ( Manisa FK)

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Sakaryaspor, konuk ettiği Manisa FK'yı 2-0 yendi.

Kaynak: AA / Spor

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