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Sakaryaspor Mağlubiyetle Üzüntü Yaşadı, Manisa FK Sevinçte

Sakaryaspor Mağlubiyetle Üzüntü Yaşadı, Manisa FK Sevinçte
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Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Sakaryaspor, Manisa FK'ya 2-1 yenilerek moral bulamadı. Teknik direktör Mesut Bakkal, beklemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını ifade etti. Manisa FK'nın teknik direktörü Hakan Şapçı ise sevinçli olduklarını belirtti.

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Manisa FK'ye 2-1 yenilen Sakaryaspor'da teknik direktör Mesut Bakkal, mücadelenin takımı yukarı sıralara taşıma fırsatı olduğunu ancak sonucun kendilerini üzdüğünü söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bakkal, 5 haftadır mağlup olmayan ve son deplasman maçından galibiyetle dönen bir takım olarak çok üzgün olduklarını dile getirdi.

Bakkal, müsabakaya istedikleri gibi başlayamadıklarını ancak sonradan oyunu dengelediklerini anlatarak, "Ummadığımız bir gol yedik. İkinci yarı yeni transferlerimizle oyuna başladık, baskı da kurduk. Kaçırdığımız goller var, ilk yarı özellikle. Sonra tam baskı kurduğumuzda da ikinci golü yedik. Tabii böyle olunca dengeler bozuluyor." diye konuştu.

Maça da ikinci yarıdaki gibi daha çok isteyen takım olarak başlamaları gerektiğini belirten Bakkal, "Yukarıya çıkma ve tam kazanımlarımızı bir öne götürme maçımızdı. İkinci yarıdaki mücadeleden memnunum ama sonuç hakikaten bizi üzdü, oyuncularımızı da üzdü. Beklemediğim bir mağlubiyet aldık." değerlendirmesinde bulundu.

Manisa FK cephesi

Manisa FK Teknik Direktörü Hakan Şapçı, iki haftadır iç sahada kaybettikleri maçlardan sonra kazandıkları için çok sevinçli olduklarını kaydetti.

Kaybedilen maçlar nedeniyle deplasmana gelirken hem puan hem de moral olarak iyi durumda olmadıklarına değinen Şapçı, "Buraya çok eksik kadroyla geldik. Önemli oyuncularımız sakat, hasta ya da cezalı ama takımımız çok iyi mücadele gösterdi. Rakip takım da çok pozisyona girdi. Kazandığımız için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Hakan Şapçı, Sakaryaspor gibi büyük bir camianın karşısında galibiyet almanın kendileri için gurur vesilesi olduğunu belirterek, "Manisa FK takımı olarak zorlayabildiğimiz kadar üst sıralar için oynamaya çalışacağız. İnşallah bu galibiyet, yeni bir serinin başlangıcı olur." diye konuştu.

Kaynak: AA / Uğur Subaşı - Spor
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