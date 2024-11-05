Sakaryaspor, Kocaelispor Maçına Hazırlanıyor
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Kocaelispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Mesut Bakkal'ın yönetimindeki antrenmanda sakat futbolcu Mendy Mamadou yer almadı.
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında evinde Kocaelispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde Rüstemler Tesisleri'nde idmana çıkan futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas ve taktik çalışma gerçekleştirdi.
Antrenmana, sakatlığı bulunan Mendy Mamadou katılmazken Fernando Andrade takımdan ayrı salonda çalıştı.
Sakarya temsilcisi, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Sakaryaspor ile Kocaelispor, 10 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda karşılaşacak.