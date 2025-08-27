Sakaryaspor, Josip Vukovic'i Transfer Etti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, Hırvat orta saha oyuncusu 33 yaşındaki Josip Vukovic'i transfer etti.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "Takımımız, Josip Vukovic ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine yeşil-siyah formamız altında başarılar dileriz. Hoş geldin Josip Vukovic." ifadesi kullanıldı.

Hırvat oyuncu, Pendikspor ve Kocaelispor'da da forma giymişti.