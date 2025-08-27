Sakaryaspor, Josip Vukovic'i Transfer Etti
Trendyol 1. Lig takımı Sakaryaspor, Hırvat orta saha oyuncusu 33 yaşındaki Josip Vukovic ile anlaşma sağladı. Vukovic, daha önce Pendikspor ve Kocaelispor'da da oynamıştı.
Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "Takımımız, Josip Vukovic ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine yeşil-siyah formamız altında başarılar dileriz. Hoş geldin Josip Vukovic." ifadesi kullanıldı.
Hırvat oyuncu, Pendikspor ve Kocaelispor'da da forma giymişti.
Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Spor