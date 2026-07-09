Sakaryaspor, orta saha oyuncusu Hakkı Türker'i renklerine kattı
Nesine 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Sakaryaspor, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Hakkı Türker ile anlaştığını duyurdu.
Nesine 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Sakaryaspor, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Hakkı Türker'i kadrosuna kattı.
Kulübün ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Kulübümüz, Hakkı Türker ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine Yeşil-Siyah formamız altında başarılar dileriz. Hoş geldin Hakkı."
Kaynak: AA / Mine Yıldırım