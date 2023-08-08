Sakaryaspor, Göztepe maçı hazırlıklarına devam ediyor
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Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Taner Taşkın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, taktik çift kale maç yaptı. Sakaryaspor, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. Maç, 13 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak.
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Rüstemler Tesisleri'nde teknik direktör Taner Taşkın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma ve pas çalışmasının ardından taktik çift kale maç yaptı.
Sakaryaspor, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Sakaryaspor ile Göztepe, 13 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.