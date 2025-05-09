Sakaryaspor, Esenler Erokspor Maçına Hazır
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında Esenler Erokspor ile oynayacağı maça hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör İrfan Buz yönetimindeki takım, idman sonrası kampa girdi ve maç saatini beklemeye başladı.
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında yarın sahasında oynayacağı Esenler Erokspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör İrfan Buz yönetiminde Rüstemler Tesisleri'ndeki idmanda futbolcular, ısınmanın ardından taktik çalışma yaptı.
Sakarya ekibi, kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
Sakaryaspor ile Esenler Erokspor, yarın saat 16.00'da Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
Ligde 15. sırada bulunan Sakarya temsilcisi, maçtan 1 puanla ayrılması halinde rakiplerinin durumuna bakmaksızın ligde kalacak.
Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Spor